İsmail Kartal'dan 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük karşısında son oynanan Adana Demirspor maçı 11’inden 2 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Adana Demirspor maçının 11’inden 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, son lig maçında şans verdiği Miha Zajc’ın yerine İsmail Yüksek’i; sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel’in yerine Mert Müldür’ü tercih etti.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Osayi-Samuel’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Fred ile Alexander Djiku kadroda yer almadı.

İsmail Yüksek takıma döndü

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyen İsmail Yüksek cezasını tamamladı. Milli futbolcu, Karagümrük maçında 11’inde başladı.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük’e karşı şu 11 ile çıktı:

“Dominik Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.”

Fenerbahçe’de; İrfan Can Eğribayat, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz, Ahmet Necat Aydın, Yusuf Akçiçek ve Emre Mor ise yedek bekledi.

22 gün sonra lig maçı

Sahasında son olarak 4 Kasım’da Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 22 gün sonra iç sahada lig maçına çıktı. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Karagümrük müsabakasına da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar tezahüratlarla takıma destek verdi.