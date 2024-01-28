İsmail Kartal'dan 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Başakşehir maçı 11’ine göre MKE Ankaragücü maçına 2 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Başakşehir maçı 11’inden 2 değişikliğe giderek, Başkent temsilcisine karşı stoper mevkiinde sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde yerine Alexander Djiku’ya; hücumda da İrfan Can Kahveci yerine Cengiz Ünder’e görev verdi.

Djiku, 6 maç sonra 11’de

Gana Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası’ndan elenmesi sonrası İstanbul’a dönen Alexander Djiku, 11’de maça başladı. Başakşehir müsabakasında da kadroya dahil olan Djiku, 6 maç sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Başarılı defans oyuncusu, son olarak Galatasaray maçında forma giymişti.

Crespo 4 maç sonra kadroda

Fenerbahçe’de Portekizli futbolcu Miguel Crespo, 4 maç sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Crespo, son olarak 7-1 biten Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer almış ancak forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde 8 eksik

Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle Nijerya Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Sarı kart cezalısı Oosterwolde, sakatlığını bulunan Fred, henüz hazır olmayan Rodrigo Becao ve Miha Zajc, gribal enfeksiyon şikayeti bulunan İrfan Can Eğribayat’ın yanı sıra Luan Peres kadroda bulunmuyor. Ryan Kent ise teknik ekip kararıyla karşılaşmada yer almadı.

İsmail Kartal, Ankaragücü karşısına şu 11 ile çıktı:

“Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko.”

Fenerbahçe’de Furkan Akyüz, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.