İsmail Kartal'dan 6 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı olan Union Saint-Gilloise müsabakası 11’ine göre Pendikspor karşısına 6 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçı 11’inden 6 değişikliğe giderek, Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi’nin yerine Mert Müldür, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko’ya görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Rodrigo Becao ve Çağlar Söyüncü’nün tedavileri sürüyor. Sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de kadroda yer almıyor.

İsmail Kartal, Pendikspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Edin Dzeko.”

Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, Serdar Dursun ve Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

Saracoğlu kapalı gişe

Bu sezon tribünleri doldurarak takımlarının arkasında itici güç olan sarı-lacivertli taraftarlar, Pendikspor ile oynanan lig maçında da tribünleri doldurdu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolcuları maça hazırladı. Pendiksporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

Tahsin Kaya için saygı duruşu

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe’nin başkanlığını yapan Tahsin Kaya, karşılaşma öncesi anıldı. Kaya için seremonide 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.