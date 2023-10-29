İsmail Kartal'dan 7 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Pendikspor karşısına son oynanan Ludogorets maçı maçı 11’inden 7 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Ludogorets maçının 11’inden 7 değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, kalede Dominik Livakovic ile başlarken; savunmada Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde yerine Samet Akaydin ve Ferdi Kadıoğlu’na görev verdi. Orta sahada Miguel Crespo ve Miha Zajc’ın yerine İsmail Yüksek ile Sebastian Szymanski şans buldu. Hücum hattında ise Ryan Kent ve Michy Batshuayi yerine İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko başladı.

Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Emre Mor ve Alexander Djiku ile hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Pendikspor’a karşı şu 11 ile çıktı:

“Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.”

Fenerbahçe’de; İrfan Can Eğribayat, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

100. yıla özel forma

Fenerbahçe, Pendikspor ile oynanan mücadeleye Cumhuriyet’in 100. yılına özel formayla çıktı. Sarı-lacivertlilerin 1923 yılında giydiği formadan esinlenilerek tasarlanan formanın ön bölümünde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi yer alıyor. Formanın sırt kısmında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyetin 6. yılında çekilen fotoğraf bulunuyor.

Cumhuriyet bayramı kutlandı

Mücadeleyi takip etmek için tribünleri dolduran taraftarlara Türk bayrakları dağıtılırken, çalınan marşlarla birlikte vatandaşlar bayrakları salladı. Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Sivasspor maçıyla yeniden açılan Pendik Stadı’nda bu sezon ikinci maç Fenerbahçe karşılaşmasına dek geldi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar tribünleri doldururken, Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Sarı-lacivertli futbolcular maç öncesi ısınmaya “Sonsuza dek Cumhuriyet” yazılı pankartla çıkarken, Pendikspor taraftarları tarafından da alkışlandı. Kale arkasında “Filistin halkının yanındayız” yazılı pankart yer aldı.