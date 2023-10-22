İsmail Kartal'dan tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Kasımpaşa maçına göre tek değişiklik ile Hatayspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, son oynanan Kasımpaşa maçının 11’ine göre tek değişiklik ile sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde’un yerine Bright Osayi Samuel’e görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş ile maç eksiği bulunan Emre Mor kadroda bulunmuyor. Jayden Oosterwolde ise teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroda yer almadı.

Cengiz Ünder, 35 gün sonra kadroda

Milli arada sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, 1 ay sonra Hatayspor maçıyla formasına kavuştu. Milli futbolcu maça yedek kulübesinde başladı. 17 Eylül’de Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Cengiz, adalesindeki yırtık nedeniyle ligde 4 maç, Avrupa Konferans Ligi’nde ise maçta takımını yalnız bıraktı. Cengiz Ünder 35 gün sonra Hatayspor maçıyla takıma döndü.

Sarı-lacivertliler, Hatayspor’a karşı şu 11 ile çıktı:

“Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.”

Fenerbahçe’de; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Ryan Kent, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ise yedek bekledi.

Tribünler doldu

Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.