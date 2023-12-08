İsmail Kartal'ın 8. derbi heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 8. derbisine çıkacak.

İsmail Kartal'ın 8. derbi heyecanı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 8. derbisine çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Dolmabahçe’de karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal da, 19 ay sonra Beşiktaş derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı mücadele etti. İsmail Kartal, Beşiktaş’la oynanan 3 lig maçında 2 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Kartal, Galatasaray’a karşı da 4 maçta takımın başındaydı. Ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, 2014 TFF Süper Kupa’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ı penaltı atışlarıyla yendiği mücadelede de şampiyonluk yaşadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Beşiktaş’a karşı 9. maç

İsmail Kartal, Beşiktaş’la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’u çalıştıran Kartal, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal’ın derbi karşılaşmaları şöyle:

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

2014-2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2 (Süper Kupa)