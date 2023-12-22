İsmail Kartal'ın 9. derbi heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 9. kez derbi heyecanı yaşayacak. Bu derbilerde 6 galibiyet alan tecrübeli teknik adam, sadece 1 kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00’da ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da, 20 ay sonra Galatasaray derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı mücadele etti. İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanan 4 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 maçta rakibiyle berabere kaldı. Kartal, Galatasaray’a karşı ise 4 maça çıktı. Ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, 2014 TFF Süper Kupa’da Fenerbahçe ile, Galatasaray’ı penaltı atışlarıyla yendi.

Galatasaray’a karşı 11. maç

İsmail Kartal, Galatasaray’a karşı 5 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’da göre alan Kartal, sarı-kırmızılılarla 7’si Süper Lig olmak üzere 10 maça çıktı ve bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. İsmail Kartal’ın çalıştırdığı takımlar sarı-kırmızılılara karşı 14 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

İsmail Kartal’ın derbi karnesi şöyle:

2023-2024

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

2021-2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

2014-2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2 (TFF Süper Kupa)