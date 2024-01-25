İsmail Mert Fırat: 'Kaybetmeme serimizi daha fazla kazanarak devam ettirmek istiyoruz'

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Kaybetmeme serimizi daha fazla kazanarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, yaptığı yazılı açıklamada sahada mücadeleci bir oyun sergilediklerini belirterek, transfer görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu sezon ligde mücadele eden takımların denk kuvvette olduğunu dile getiren Fırat, "Zaten puan tablosuna baktığımızda da bunu çok net görebiliyoruz. Her maç çok zor, her galibiyet çok önemli. Karagümrük karşılaşmasında da sahada enerjisi yüksek, mücadeleci bir takım vardı. Takımımız sahadan net bir skorla galibiyet alarak ayrıldı. Süper Lig’de Son 13 haftanın 11’inde yenilmeyen bir Ankaragücü var. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Son 16 takım içerisindeyiz. Kaybetmeme serimizi daha fazla kazanarak devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğru transfer biraz zaman alabiliyor"

Teknik ekip tarafından belirlenen oyuncuların olduğunu aktaran MKE Ankaragücü Başkanı Fırat, "Teknik ekibimizin belirlediği oyuncular var. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Burada takımın enerjisini ve yakaladığımız ivmeyi daha da yukarı çekecek oyuncuları kulübümüze katmak çok önemli. O nedenle doğru transfer biraz zaman alabiliyor. Kısa süre içerisinde bazı oyuncuları takımımıza katacağız" diye konuştu.

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakasından galip ayrılmak istediklerini dile getiren İsmail Mert Fırat, "Hafta sonu Ligin en iyi kadrolarından birine sahip, aynı zamanda da Süper Lig’in lideri olan Fenerbahçe ile karşılaşacağız. MKE Ankaragücü olarak İstanbul’dan da iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" dedi.