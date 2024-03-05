İsmail Ok: 'Balıkesir halkı, Cumhur'un adayı Yücel Yılmaz'ı yetkilendirecektir'

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yerel seçimler öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaflığına vurgu yaptı. Milletvekili Ok, CHP’li belediyelerin çalışanlarına dahi maaşlarını ödemekte zorlandığını hatırlatarak, Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde tüm ihalelerin şeffaf olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yerel seçimlere değindi. Milletvekili Ok, "Ben de biliyorsunuz 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Kanunlar çerçevesinde Sayıştay, İçişleri Bakanlığı Müfettişler, denetçiler belediyeleri denetler. Sayıştay’ın yaptığı denetlemeler sonucunda tam tersine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür var. Birileri, bundan rahatsız. Olanlar, olmayanı var göstererek şikayetlerde bulunmuştur. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu tüm ihaleler şeffaftır. Herkes bu ihaleleri, yapılan harcamaları kuruşuna kadar görebilir. Bu kadar kendine güvenen yönetim, ihaleleri canlı yayınlayacak, bu raporları mecliste okuyarak meclis üyelerini bilgilendirecek. Dünyada kaç tane böyle yönetim vardır, bunu da merak ediyorum" dedi.

Ok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği başta Edremit ve Erdek belediyeleri çalışanlarına maaşını ödeyememekte. Kim yolsuzluk, usulsüzlük yapıyor bunlar iyi göstergelerdir. Balıkesir Büyükşehir’in yaklaşık 5 yılda harcadığı 5 milyar. Ancak öz varlıklarının değeri bundan daha fazla artmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı harcamalarla öz varlıklarının değerini kıyasladığımızda yüzde 20 artmış. Yani, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi ile öz varlıklarının değeri katlanırken, İstanbul’unkiler tepetaklak aşağıya düşmüş. Balıkesir’de birçok ilden büyük olan Edremit Belediyesi, CHP’li belediyeler ise çalışanlarının maaşlarını bile ödeyememektedirler. Balıkesir halkı en güzel kararı 31 Mart’ta sandıkta verecek. Tekrar, Allah’ın nasibi ile Cumhur’un adayı Yücel Yılmaz’ı yetkilendirecek."