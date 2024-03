İsmail Ok'tan Özgür Özel'e: 'Milli irade hırsızı'

TAKİP ET

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisi ile ilgili açıklamalarına cevap verdi. Özel’i ’Eşbaşkan’ olarak niteleyen Ok, "Milli irade hırsızı Özgür Özel’dir" dedi.

Balıkesir AK Parti Milletvekili İsmail Ok, gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir aday tanıtım törenindeki eleştirilerine cevap veren Milletvekili Ok, "Şahsım İYİ Parti’den, Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki adı HDP olan, şimdiki devamı DEM olan birlikteliğinin ötesinde gizli ittifaklarının artık kamuoyuna saçılması dolayısıyla istifa ettim. O zamanki adı HDP olan şimdiki adı DEM olan PKK’nın siyasi uzantısının, Cumhuriyet Halk Partisi’yle olan ittifaklarından dolayıydı. Peki İsmail Ok böyle bir yerde durabilir miydi? Duramazdı. Çünkü bizim dünümüz bu günümüz, Allah ömür verirse yarınımız da Türk milliyetçiliği ülküsüne gönül vermiş bir kişiyiz. Bu çizgiden de asla taviz vermedik. Bu şekilde yaşamaya devam ettik. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Türk milliyetçisi olduğum ve bu konuda taviz vermediğim, sadece Balıkesir’in değil, Türkiye’nin de malumudur" dedi.

"Maalesef Özgür Özel’in Balıkesir’in Kuvayı Milliye şehri olduğundan haberi yok. Türk milletini de tanımadığı anlaşılıyor" diyerek sözlerini sürdüren Milletvekili Ok, "Sözde ’Atatürkçüyüm’ diye ve Atatürkçülüğü maske olarak kullanan eşbaşkan Özgür Özel, Balıkesir’de bizleri milli irade hırsızlığı ile suçlamaya kalkmış. Oysa milli irade hırsızı olan Özgür Özel’dir. Çünkü Atatürk maskesini takarak, PKK’nın siyasi uzantısı HDP, bugünkü adıyla DEM’le iş birliği yaptıkları artık kamuoyunun malumudur. Başta İstanbul olmak üzere Mersin’de daha birçok ilde kendi adaylarını çekerek PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi’nin listelerinden belediye başkan adayı göstermişlerdir. DEM Parti’nin adaylarının tamamı tavşan adayıdır. Biliyorsun maratonda yarışlarda tavşan adayı vardır. Bunlar güya kamuoyunu aldatmak, aslında kendilerini aldatıyorlar ama kamuoyunu aldatacaklarını zannediyorlar. Türk milletini aldatacaklarını zannediyorlar. Hele hele Kuvayi Milliye kahramanlarının aziz ve muhterem evlatları Balıkesirli hemşehrilerimizi asla aldatamazlar. DEM Parti’nin çıkardığı yerlerdeki adayların tamamı tavşan adayıdır. Milletimizi güya kandıracaklarını zannediyorlar ama milletimiz bunları yutmuyor, görüyor. İşte İstanbul’da, Mersin’de birçok yerde Türkiye’nin en büyük ilçelerini, bir milyona yakın ilçesi olan yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını geri çekerek DEM’in adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstermiştir. Bunu Balıkesir halkı bilmiyor mu? Bunu Türk milleti bilmiyor mu? Balıkesirli hemşehrilerimiz en iyi cevabı 31 Mart’ta sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.