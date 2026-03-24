İsmail Sarıçay'ın 15. kitabı 'Hasret' raflarda

Balıkesirli Eğitimci-Yazar İsmail Sarıçay’ın 15. kitabı yayınlandı. Anı, masal, biyografi, Roman, şiir ve kültürel alanlarda pek çok esere imza atan eğitimci, yazar ve şair İsmail Sarıçay, Sidas Medya tarafından yayınlanan yeni şiir kitabı ‘Hasret’ ile yine adından söz ettirecek. 300 sayfadan oluşan kitap raflarda yerini aldı.

2015 yılında, Balıkesir’de "Yılın öğretmeni" seçilen İsmail Sarıçay şiir kitabı ile ilgili şunları söyledi: "Hiçbir yürek yoktur ki, içinde bir hasretin ya da bir özlemin ateşini taşımasın. Duygular "Hasret’le" dillenir, Şiirler gönülden söylenir. Hasret, dilsizken dillenen, suskunken yankılanan bir çığlıktır. Kitapta yer alan şiirlerimiz, yalnızca dizelerin sıralanışı değil, yüreklerde saklı olan hasretlerin ya da özlemlerin dile getrilişidir. Hasret, sadece bir ayrılık değil, aynı zamanda bir umuttur. Kavuşma ihtimalini diri tutan bir nefestir. İnsan hasret duydukça sabrı öğrenir. Kavuşmayı hayal ettikçe, sevmeyi derinden hisseder. Hasret, bir yanıyla ayrılığın ateşi, diğer yanıyla kavuşmanın müjdecisidir. Bu eserimizde, her mısra, her şiir, kendi ruhunuzdan bir parçayı size fısıldayacaktır. Çünkü okuyacağınız şiirler, yalnızca benim dizelerim değildir. Aynı zamanda sizin özlemlerinizin, beklentilerinizin, hasretlerinizin, hayallerinizin, hedeflerinizin ve yarım kalmış cümlelerinizin bir yankısıdır. "Şiir gönülden süzülür, Sözler peş peşe dizilir, Aşkla hayata hitabe, Kalpten söylenir yazılır."

Eğitimci, yazar ve şair İsmail Sarıçay’ın yayınlanmış 15 kitabı vardır. Ayrıca çeşitli günlük, haftalık dergi, gazete ve internet sitelerinde yayınlanmış binin üzerinde makalesi mevcuttur.

Yazarın yayınlanan 15 kitabı ise şunlardır:

1-İcikler’de düğün, 2-İciklername, 3-İşkence medeniyeti, 4-Cambaz ile Gambaz, 5-Unutulan Antik Kent Sidas, 6-Tarihi Türk idealleri, 7-Hac hatıraları, 8-Eğitim Mimardır, 9-Kalemin İzi, 10-Merdiven, 11- Sözün Gücü, 12- Kıskaç, 13- Dört Dörtlük Sözler, 14- Cihan Devletinin Fikir Babası Şeyh Edebali ve 15- Hasret.