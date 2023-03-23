İsmail Turgut Öksüz: 'Benim arzum ibra konusunun olağan kongre gününe ertelenmesi'

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzonspor’da ibra konusunun olağan kongreye ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, bordo-mavililerde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar Trabzonspor camiasının haklı davasında dernek başkanları olarak her zaman mücadele verdiklerini söyleyen Öksüz, "Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği olarak misyonumuz, Trabzonspor’a aktif delege kazandırmak. Şu anda tek adayımız var. Ertuğrul Doğan’a çıktığı yolda başarılar diliyorum. Kendisini de inşallah destekleyeceğiz. Yalnız burada kamuoyu ve delegelerin bilmesini istediğimiz şeyler var. Biz herkesi bilinçlendirmek zorundayız. Trabzonspor’un asıl sahipleri kongre üyeleridir. Şampiyon olmuş bir takımın 1 milyar 250 milyon TL borcu varken, şampiyon olduktan sonraki dönemde borç şu anda 3 milyar 800 milyon-4 milyar TL seviyelerine çıkmış. Hadi 500 milyon kur farkı olsun. Bununla beraber yine de Trabzonspor’un borcunu sıfırlamaya gitmemiz gerekirken, borç 4 milyar oldu. Gelen başkan ve yönetim de transfer yapacak ve bu borç 6-7 milyar TL olursa, bu borcun altından camia kalkamaz" diye konuştu.

"Benim arzum ibra konusunun olağan kongre gününe ertelenmesi"

Samimi bir yönetim olacağını düşündüğünü ifade eden İsmail Turgut Öksüz, "Başkanın önünü kesmeme adına, başkanın ve yönetim kurulunun samimiyetine güvenerek, benim arzum ibra konusunun olağan kongre gününe ertelenmesi. Bugüne kadar bağımsız denetçiler tarafından Trabzonspor kulübünün denetlenmesi gerektiğini, olağan kongre günü geldiği zaman bütün üyelere gerçek borcun söylenmesini istiyoruz. Bu noktadan sonra ibra konusu delegelere kalmış. Trabzonspor’u ibra etmemek doğru bir şey değil diye, Trabzonspor’u hapsetmek de doğru bir şey değil. Gelecek yönetim de transfer yapacak. Trabzonspor’un borcu 4 ayda 450 milyon TL artmış. Futbolcu alacaksınız. Ahmet Ağaoğlu’nun 2 yılında muhteşem bir Trabzonspor vardı. 2 senede ne oldu da borç bu kadar çıktı. Herhalde 30’a yakın futbolcu kiralık. Madem kiralayacaktınız, niye aldınız? Kongre üyelerinin bilgilendirilmesi gerektiğini, bu durumun Trabzonspor’u yönetenlerin asli görevinin olduğunu düşünüyorum. Herkes geliyor, Trabzonspor’u yönetiyor ama gittikten sonra kendi aidatlarını dahi ödemiyorlar. Kalanlar da delegelerin üstüne kalıyor. Bütün delegeleri buradan uyarmak istiyorum, bunun önergesi verilecek, önergeye sahip çıkın" şeklinde konuştu.

"Bugün birlik günü, Trabzonspor’a sahip çıkma günü"

İbra konusunun olağan kongreye ertelenmesini rica eden Öksüz, "Kesinlikle ve kesinlikle yönetimin samimi olduğunu düşünüyorum. Kendi samimiyetlerini perçinlemek açısından ibra konusunu olağan kongreye ertelemelerini rica ediyorum ve bunu da kongre üyelerine ilan ediyorum. Trabzonspor’a üye olmayanları, 1 tane forma almayanları, kombine almayanları da görelim sonra. Bugün birlik günü, Trabzonspor’a sahip çıkma günü. İnşallah Trabzonspor’a talip olan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu bu samimiyeti görür. İlla ki bir ibra yapılacaksa, ibra olmadığına yüzünüz kızarmayan Nuri Albayrak’ı ibra edelim, bu ayıp bize yeter diyorsanız bunu kaldıralım, olağan kongrede de Ahmet Ağaoğlu dönemini ibra edelim. Nuri Albayrak’a yanlış yapıldığına inanıyorsanız bu seçimde ibra edelim, Trabzonspor camiasından da bu kara leke kalksın” değerlendirmesinde bulundu.