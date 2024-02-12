İsmail Turgut Öksüz: 'Hamsi partisini geleneksel hale getireceğiz'

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, düzenlenen hamsi partisi etkinliğinde yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlere her zaman destek olduklarını belirterek, “İnşallah bundan sonra bu hamsi partisini geleneksel hale getireceğiz. Senelerdir derneğimizin asıl misyonu Trabzonspor’a kongre üyesi kazandırmak" dedi. Düzenlenen etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’da katıldı.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından ilki Bahçelievler’de düzenlenen Hamsi Partisi’nde kilolarca hamsi pişirilirken, binlerce vatandaş horon eşliğinde eğlendi. Ziyaretçi akınına uğrayan etkinliğe katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da vatandaşlarla birlikte hamsi pişirdi. Etkinlikte İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, düzenlenen etkinliğin gelenekleştireceklerini söyleyerek, “Bizim 2013 yılında beri bir yapılanmamız var. Üniversiteli Trabzonsporlar diye bir birliğimiz var. Çocukların bir arzusu oldu. Biz de ağabeyleri olarak onların dediklerini nasıl yerine getirdiysek, bunu da öyle yerine getirdik. İnşallah bundan sonra bu hamsi partisini geleneksel hale getireceğiz. Senelerdir derneğimizin asıl misyonu Trabzonspor’a kongre üyesi kazandırmak. Şimdi de bu gençlerle beraber okuldan mezun olan kardeşlerimizi alıyoruz, stajlarını yaptırıyoruz. İş istihdam konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz için çok ciddi projeler yapıyoruz. Bu çocuklarla ülkemiz çok ciddi bir deprem süreci yaşadı. Biz 1 gecede 16 mühendisle beraber evimevimdir.com diye bir proje yaptık. Bu gençlerle beraber yaptık. O gençlerle deprem altında kalan aileleri 7 gün içerisinde 10 bin eve yerleştirdik. Yaklaşık 2,5 milyon takipçiye ulaştık. O siteyi de devletimize devrettik. ’Evim yuvandır’ projesinin altyapısı bizim projemizdir. Bu çocuklar bizim her istediğimizi yapıyor. Bizde onların isteklerine göz yumuyoruz. Özellikle Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği’nin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu kardeşlerimize kol kanat gelmek ve onlarla beraber bu ülke için güzel projeler yapabilmek için çalışıyoruz. Bu gençlerle beraber çok büyük hedeflerimiz var. İnşallah becerebilirsek İstanbul’da Trabzonluları bir arada tutabilmek ve tek çatı altına getirmek istiyorum. Trabzonluların gücünü Türkiye’de hissettirmek istiyorum. Bunu da yapabilecek hem kapasitemiz, hem enerjimiz hem de gücümüz var. İnşallah bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor hepimizin ortak payda da birleştiği bir nokta”

Trabzonspor’un bu sene ligdeki durumunu değerlendiren İsmail Öksüz, “Bu yıl başkan ve yönetiminin bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Biz Trabzonspor taraftarı sabırsız bir taraftarız. Bende öyleyim. Başında bir başkan var ve elinden geleni yaptığına inanıyorum. Buna da şahidim. Önemli olan geçmişten gelen şampiyonluk özlemini dindirdik. Başkanımız, şuanda bütçede geliri, gideri dengelemeye çalışıyor. Dolasıyla hatasız kul olmaz. Bizlerde hata yapabiliyoruz. Ama ben bu hataların altından kısa sürede çıkabileceğini düşünüyorum. Bu sene yavaş yavaş kadroyu oluşturup, seneye tekrar zirveye oynayacağımızı düşünüyorum. Başkana da inanıyorum. Bütün taraftara da şu mesajı vermek istiyorum. Biraz sabırlı olalım. O gelsin, bu gitsin diye değil de biraz sabırlı olup Ertuğrul Doğan’a güvenmemiz gerekiyor. Kendisine ve yönetimine başarılar diliyorum. Bize de bir görev düşürse başkanın yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Çünkü Trabzonspor hepimizin ortak payda da birleştiği bir nokta. Bunu hep beraber yüceltmemiz lazım. Birimiz o tarafa birimiz bu tarafa çekmeyelim başka değerimiz yok” diye konuştu.