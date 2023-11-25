İsmail Turgut Öksüz'ün babası vefat etti

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz'ün babası Mustafa Öksüz vefat etti.

İsmail Turgut Öksüz'ün babası vefat etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz’ün babası Mustafa Öksüz vefat etti.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz’ün babası Mustafa Öksüz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhum Mustafa Öksüz’ün cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip Trabzon Sürmene Eski Camii’nde kılınacak ve Küçükdere Yesilköy’de bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman