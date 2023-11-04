İsmail Yüksek, bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla bu sezon ikinci kez oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor’a 3-2 mağlup oldu. Mücadeleye 11’de başlayan İsmail Yüksek, gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Yüksek, hakem Zorbay Küçük tarafından 68. dakikada ilk sarı kartını görürken, 78. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada da kırmızı kart görmüştü.