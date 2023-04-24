İsmet, Makedonya'dan birincilikle dönüyor

Silivri'nin tek yağlı güreş pehlivanı İsmet Karabulut hafta sonu Makedonya'da organize edilen güreşlerde birinciliği kaptırmadı.

İsmet, Makedonya'dan birincilikle dönüyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Makedonya’da organize edilen Veteran Yağlı Güreşlerinde Silivrili güreşçi İsmet Karabulut birinci oldu. Yaş kategorisinde sırtı yere gelmeyen güreşçi İsmet Karabulut birbirinden güçlü maçların ardından birincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. 23. Nisan’da yapılan güreşlere bölgenin çok önemli isimlerinin katılım sağladı ve bu güçlü isimlerle bin bir mücadeleden Silivri’nin yağlı güreşçisi İsmet Karabulut birincilikle ülkeye dönüş yaptı.