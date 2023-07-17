İsmet Söylemez 'Ailemiz adına teşekkürlerimizi sunarım'

İşadamı İsmet Söylemez, Acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayarak acılarını paylaşan tüm dost, arkadaş ve Silivrilere teşekkür etti.

İşadamı İsmet Söylemez, aile adına yaptığı teşekkür mesajında “BABAMIZ Hacı Memet SÖYLEMEZ ’in vefatı nedeniyle uzaktan, yakından cenazemize katılan, taziye ziyaretinde bulunan, mesaj gönderen telefonla başsağlığı dileyen, sosyal medya aracılığı ile acımızı paylaşan, defin öncesi ve defin sonrası taziyemize gelip acımızı paylaşarak, bizi yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarımıza, dualarını bizlerden esirgemeyen herkese ailemiz adına teşekkürlerimizi sunarız…cümle geçmişlerimize Allah’tan rahmet, herkese sağlık ve afiyet dileriz. Rabbim hepinizden razı olsun ifadelerine yer verdi.