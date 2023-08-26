İsmet Taşdemir: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği maçının ardından, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapıp, geçen seneki oyunumuzu ve mücadele gücümüzü kazanmaya yakın taraf olup mücadelemizi öyle sürdürmek istiyoruz” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği’ne deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup olan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Ligin üçüncü haftasına girdik çok çabuk bir şekilde, dolayısıyla oynadığımız oyun ilk yarıda hiç ummadığım kadar kötü bir oyun. İkinci yarı biraz daha kazanma umuduyla baskı kurduğumuz ama son vuruşlarda etkili olamadığımız bir şekilde geçti” ifadelerini kullandı.

“Gençlerbirliği kazandı, tebrik ediyoruz”

Maç hakkında yorumlarını dile getiren Taşdemir, “Genele baktığımız zaman çok pozisyon da vermedik, bununla beraber Ertuğrul’un kurtardığı çok net iki, üç tane pozisyon var. Bence maçın dönüm noktası onlarla beraber penaltı pozisyonuydu. Buradaki sıkıntı benim kendi adıma, hem de Türk futbolu için bir standardın olmaması. Daha önceki maçlarda, daha açık olan ele topun çarptığı pozisyonlarda penaltının verilmemesi, bugün daha kapalı olmasına rağmen öyle tercih edildi. Geçen sene finalde de vücuttan gelen topla penaltıya maruz kalıp finali kaybetmiştik. Buradaki tek sıkıntım, hakemlerin standardı biraz daha oturtmaları. Yorumları çok farklı oluyor, birazcık daha birbirlerine yakın olursa bence Türk futbolu için de daha iyi olur. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Gençlerbirliği kazandı, tebrik ediyoruz. Biz bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapıp, geçen seneki oyunumuzu ve mücadele gücümüzü kazanmaya yakın taraf olup mücadelemizi öyle sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.