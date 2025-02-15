İsmet Taşdemir: 'Şampiyonluk için 13 zor maçımız daha var'

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçın ardından, "Şampiyonluk için 13 zor maçımız daha var" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Belki de bizi en çok zorlayan takım Çorum oldu. Gol yemeden galip gelmek çok önemli. Hedefi olan takımsanız bu kriterler önemli. Oyuncularımın ayaklarına sağlık gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Rakip takımı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımdan çok memnunum"

Maçların oynanmadan kazanılmadığını söyleyen İsmet Taşdemir, "Önümüze bakıyoruz lideriz. Oynanmamış 13 tane zor maçımız var. Hafta hafta gideceğiz. Çok şanslıyım çünkü çok karakterli oyuncularla çalışıyorum. Birlikteliğimizin devam ettiği sürece başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Biz çok büyük bir aileyiz ve kenetlenmeye devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Her oyuncu oynamak ister"

Takımın 2. golünü kaydeden orta saha oyuncusu Vukovic hakkında konuşan Taşdemir, "Vukovic’i kesmiştik. Pozisyonu açısından düşüncelerim vardı. 8 numarada iyi performans veriyor. Kendi içimizde sorunlarımızı çözebilen bir aileyiz. Oğulcan’nın ufak sitemi de çıkmak istememesiydi bence. Tabii ki oyuncu sahada kalıp gol atmak ister. Biz çok büyük bir aileyiz. Biz bunları kendi içimizde çözebiliyoruz. Bunu giderme konusunda fedakarlık yapan gerek oyuncularım gerekse yönetime teşekkürlerimi iletiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.