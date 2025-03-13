İsmet Taşdemir: 'Zor bir maç bizi bekliyor'

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Zor bir maç bizi bekliyor. Bunun bilincindeyiz ama bu zaman kadar takım olarak oynadığımız çok doğru ve iyi oyunlar var. Zor bir maç ama biz zorları severiz. Zorlardan da iyi çıkmasını bildik" dedi.

Körfez ekibi, 16 Mart Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir gözetiminde gerçekleşen idmanda çabukluk ve geçiş antrenmanı çalışıldı.

"Mendes yetişemeyebilir"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mendes’in, Fatih Karagümrük maçına yetişememe durumu olduğuna dikkat çeken Taşdemir, "Mendes, Karagümrük maçına yetişebilirdi ama riske de atmış oluruz. Riske atıp sezonun geri kalanında daha büyük sıkıntılar yaşamak istemiyoruz. Appindangoye ve Ahmet Oğuz’un olmaması da bizi etkiledi. Kurduğumuz bir oyun düzeni vardı oyun düzenimiz biraz değişti. Yeni oynattığımız oyuncularımızda ellerinden geleni yaptılar ama yetmedi. Özellikle geçtiğimiz hafta çok kötü bir oyun oynadık. Bu yeni oynayan oyuncularımızla da alakalı değil. Doğru hazırlanamadığımız, doğru işler yapmadığımız bir ilk yarıyı geride bıraktık ama ikinci yarıda çok daha iyi işler yaptık, maçı kazanabilirdik ama olmadı. Yeni oynayan oyuncularımızın üzerine yüklemek de doğru değil" diye konuştu.

"Takımda rehavet olduğunu düşünmüyorum"

Takımda rehavet olduğunu düşünmediğini belirten Taşdemir, "Takımda maçın başından sonuna kadar bir oyun formatı ile oynayıp, kötü oynadığımız bir günü sonuna kadar değiştiremezseniz rehavet olarak algılayabilirim. Ama özellikle son Ümraniye ve Ankaragücü maçlarında kötü oynadık. Ankaragücü maçında bu bir gerçek daha kötü oynadık. İkinci yarı bunu değiştirmek için çok büyük çaba sarf ettik. Dolayısıyla rehavet olduğunda o etkiyi göremeyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.