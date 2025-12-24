İsmmmo, Silivri'de Elektronik Ticari Defterler Ve Etds Eğitimi Verdi
İSMMMO Silivri Temsilciliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitimde, elektronik ticari defter uygulamaları ve ETDS sistemi mali müşavirlere tüm yönleriyle anlatıldı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), Elektronik Ticari Defterler ve Elektronik Tebligat Dağıtım Sistemi (ETDS) başlıklı eğitim seminerini Silivri'de gerçekleştirdi.
İSMMMO Silivri Temsilcisi Sena Aykanat’ın ev sahipliğinde, Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere mali müşavirler yoğun ilgi gösterdi.
Eğitim, TESMER Eğitmeni Cemal Karaoğlu tarafından verildi. Seminerde elektronik ticari defter uygulamaları ile ETDS sistemine ilişkin güncel mevzuat, uygulama süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılarla paylaşıldı.