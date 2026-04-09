İSMMMO Silivri'de vergi gündemi masaya yatırıldı

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Silivri Temsilciliği tarafından düzenlenen eğitim programı, meslek mensuplarını Silivri Belediye Meclis Salonu’nda bir araya getirdi. Programda, 2025 yılı kurum kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin özellikli hususlar, güncel uygulamalar ve mevzuat çerçevesinde ayrıntılı biçimde ele alındı.

Güncel vergi uygulamaları değerlendirildi

Eğitim programında; kurum kazancının tespiti, indirim ve istisnalar, vergi oranları ile uygulamada öne çıkan güncel gelişmeler başlıklar halinde masaya yatırıldı. Meslek mensuplarının sahada karşılaştığı kritik konuların da ele alındığı programda, teknik detaylar üzerinden kapsamlı bilgilendirme yapıldı.



Sena Aykanat’tan açıklama

İSMMMO Silivri Temsilcisi Sena Aykanat, eğitim kapsamında meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, kurum kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin temel başlıkların detaylı şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Aykanat, programın meslek mensuplarının güncel mevzuat doğrultusunda bilgi tazelemesi açısından önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Meslek mensuplarına teşekkür edildi

Program sonunda eğitime katılım sağlayan tüm mali müşavirlere teşekkür edilirken, bu tür mesleki eğitim buluşmalarının hem bilgi paylaşımını güçlendirdiği hem de uygulamadaki güncel değişimlerin daha yakından takip edilmesine katkı sunduğu kaydedildi. Silivri’de gerçekleştirilen eğitim programı, mali müşavirlik camiasında güncel mevzuat takibinin önemini bir kez daha ortaya koydu.