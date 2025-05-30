İSMMMO Silivri Temsilciliği'nden Mesleki Dayanışma Ziyaretleri

İSMMMO Silivri Temsilciliği, mesleki dayanışma kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, meslek mensubu Elif Üsten’in yeni açtığı bürosuna hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Silivri Temsilcisi Simge Kandemir’in öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, Üsten’e yeni çalışma hayatında başarılar dilendi.

Erol Çetintaş ve ekip arkadaşlarıyla samimi buluşma

İSMMMO Silivri Temsilciliği, ilçede faaliyet gösteren meslek mensubu Erol Çetintaş’ı da bürosunda ziyaret etti. Ziyarette birlikte çalıştığı meslek mensupları Tuğba Öz ve Cemile Alcan ile değerli stajyerleriyle bir araya gelinerek çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Mustafa Kepir’e “hoş geldiniz” ziyareti

Silivri’ye yeni taşınan meslek mensubu Mustafa Kepir de ziyaret edilerek, kendisine “İlçemize hoş geldiniz” denildi ve büro tescil belgesi takdim edildi.

Simge Kandemir: “Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir, “İlçemizde görev yapan tüm meslek mensuplarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Dayanışma kültürümüzü büyüterek mesleki birliğimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz,” dedi.