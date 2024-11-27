İSMMMO Silivri Temsilciliği yönetimi, 'Ortak Akıl' buluşmasında meslektaşlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen ve yönetimi, Büyükçekmece’de düzenlenen “Ortak Akıl” buluşmasında meslektaşlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı Yahya Arıkan’ın katılımıyla, Büyükçekmece Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği ve İSMMMO Avcılar Temsilciliği’nin öncülüğünde gerçekleşti. Organizasyona Avcılar Belediyesi ev sahipliği yaptı.

AVCILAR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Simge Kandemir Kesen, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Organizasyonda emeği geçen tüm dostların emeklerine sağlık derken, Avcılar Belediye Başkanı Sayın Utku Caner Çaykara’ya meslek camiamıza gösterdiği titiz yaklaşımdan dolayı teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

“Ortak Akıl” buluşması, muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin sorunlarına çözüm üretmek, dayanışmayı güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek adına önemli bir platform sundu. Katılımcılar, mesleki gelişim ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunarak, sektörel sorunlara yönelik çözüm önerileri sundu.

Etkinlik, meslektaşlar arasında birlik ve beraberliği artırırken, yerel yönetimlerin desteğiyle mesleki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.