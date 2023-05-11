İSMMMO Silivri üyeleri geleneksel buluşmalarını gerçekleştirdiler

İSMMMO Silivri Temsilciliği üyesi mali müşavir ve muhasebeciler İSMMMO Başkanı Erol Demirel ile TÜRMOB Genel Sekreteri ve İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı Yahya Arıkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Geleneksel Kahvaltı Programında bir araya geldi.

Simge Kandemir'in İSMMMO Silivri Temsilciliği evsahipliğinde düzenlenen programa CHP İstanbul Milletvekili Adayı Doruk Bulut da kısa süreli iştirak ederek katılımcılarla selamlaştı. Programa yönelik Kandemir şu teşekkür mesajını paylaştı: “Organizasyonumuzda bizlere eşlik eden yöneticilerime, dostlarıma, meslektaşlarıma ve stajyerlerimize teşekkür ediyorum. Katılımınız için, ilçemizdeki birlik ve beraberliğimize katkılarınız için, mesleğimize ve ülkemize kattıklarınız için her bir meslektaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”