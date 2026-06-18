İSO 500 Listesinde Silivri İmzası: Üç Firma Türkiye'nin Devleri Arasında

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025” araştırmasında Silivri'de faaliyet gösteren üç önemli sanayi kuruluşu listeye girmeyi başardı.

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD), yayımladığı tebrik mesajıyla İSO 500 listesinde yer alan üyelerini kutladı. Açıklanan sıralamaya göre Şölen 88'inci, Sarten Ambalaj 99'uncu ve Beşler Sucuk ise 375'inci sırada yer aldı.

Silivri Sanayisinin Gücü Bir Kez Daha Tescillendi

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı prestijli listede Silivri'den üç firmanın bulunması, ilçenin üretim gücünü ve sanayi potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, üretim kapasiteleri, istihdama katkıları ve ekonomik başarılarıyla dikkat çekti.

SİAD'dan Tebrik Mesajı

Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından yapılan paylaşımda, İSO 500 listesine girme başarısı gösteren firmalar tebrik edilerek, ülke ekonomisine ve bölge sanayisine sundukları katkıların önemine vurgu yapıldı.