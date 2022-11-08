İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan seçildi

İstanbul Sanayi Odası başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Erdal Bahçıvan oy çoğunluğuyla yeniden başkan olarak seçildi.

İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan seçildi
Editör
EditörEditör
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) başkanlık seçimleri bugün Odakule’de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Erdal Bahçıvan başkan adayı Adnan Dalgakıran ile sandıkta mücadele etti. Tüm üyelerin oy kullandığı seçimde Erdal Bahçıvan aldığı 74 oyla yeniden başkan seçildi. Bahçıvan’ın rakibi Adnan Dalgakıran 56 oy alabildi. Böylece İSO’da Erdal Bahçıvan dönemi devam edecek.

İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan seçildi
İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan seçildi
İSO'da Erdal Bahçıvan yeniden başkan seçildi