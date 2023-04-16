İspanya'da 3'ü altın 5 madalya

Milli taekwondocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren İspanya Açık Taekwondo Turnuvası'nda 3'ü altın 5 madalya kazandı.

İspanya'da 3'ü altın 5 madalya
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Milli taekwondocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren İspanya Açık Taekwondo Turnuvası’nda 3’ü altın 5 madalya kazandı.

İspanya’nın Alicante kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi 6’sı kadın 1’i erkek olmak üzere 7 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 3 altın ve 2 bronz madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile 67 kiloda İkra Kayır bronz madalyanın sahibi oldu.

35 ülkeden 400’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği turnuvada 7 sporcuyla yarışan Türkiye, kadın takım sıralamasında ikinci, genel sıralamada ise üçüncü olmayı başardı.