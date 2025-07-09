İspanya'da Körfez rüzgarı esti

Körfez Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, İspanya’nın Barselona kentine bağlı Lloret de Mar şehrinde düzenlenen XIV. Uluslararası Folklor Festivali’nde Türkiye’yi temsil etti.

Abdullah Demirel ve Yasin Büte antrenörlüğünde 40 kişilik bir ekiple festivale katılan Körfez Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 5 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde sahne alarak Türk kültürünü tanıttı. Sergiledikleri halk oyunlarıyla İspanya’da adeta Körfez rüzgarı estiren ekip, büyük beğeni topladı.

5–10 Temmuz tarihleri arasında Akdeniz kıyısında yer alan turistik Lloret de Mar şehrinde gerçekleştirilen festivale Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden toplam 20 halk dansları topluluğu katıldı. İspanya’nın en prestijli folklor festivallerinden biri olarak kabul edilen etkinlikte, Körfez Belediyesi ekibi halk oyunlarından örnekler sunarak büyük ilgi gördü.

Körfez Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Antrenörü Abdullah Demirel, "Avrupa’nın en prestijli festivallerinden birinden davet almak ve kültürümüzü orada tanıtmak bizim için büyük bir onur kaynağı oldu. Barcelona Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılarak ülkemizi, Kocaeli’yi ve Körfez ilçemizi başarıyla temsil ettik. Bu festival, halk oyunlarımızı, folklor kültürümüzü ve geleneksel kıyafetlerimizi tanıttığımız çok önemli bir fırsat oldu" dedi.