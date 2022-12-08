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- İspanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente'nin getirildiği açıklandı.
İspanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente'nin getirildiği açıklandı.
İspanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente'nin getirildiği açıklandı.
İspanya Milli Takımı’nda Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Luis de la Fuente’nin getirildiği açıklandı.