İspanyol kurtarma ekibinden Türk halkına övgü: 'Asıl kahraman sizsiniz'

Gaziantep’te görev yapan İspanyol arama kurtarma ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yiyecek için ödeme yapmamıza izin vermiyorlar. Bütün insanlar acil durum ekiplerine döndü. Unutmayın, asıl kahramanlar onlar" ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep’te görev yapan İspanyol arama kurtarma ekibi, kendilerine verilen yemeklerin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak, Türk halkına övgüde bulundu. Paylaşımda, "Bu yiyecekleri teslim etmek için bizi yolda durdurdular. Yiyecek için ödeme yapmamıza izin vermiyorlar. Bütün insanlar acil durum ekiplerine döndü. Unutmayın, asıl kahramanlar onlar" ifadeleri kullanıldı.