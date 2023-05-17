İspanyol öğretmenler Havran'a hayran kaldı

Havran Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortağı olduğu Erasmus + Job Shadowing projesi çerçevesinde İspanya’nın Valencia şehrinde bulunan Ies Serra D’ırta meslek lisesinden üç öğretmenden oluşan heyet Havran’ı ziyaret etti.

Havran Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına proje koordinatörü Ali Ercan misafir öğretmenleri en iyi şekilde ağırladı. Ali Ercan Okul ve Havran ile ilgili bilgiler sundu konuklarına ilçeye gezdirdi. Proje Koordinatörü Ali Ercan, okulun işleyişi ve eğitim sistemimi ile ilgili bilgiler verdi ve karşılıklı olarak çok başarılı bir proje gerçekleştirdi.

Ali Ercan, “Misafirlerimizi ilçemizdeki kurumlara ve yöremizde bulunan tarihi turistik yerlere ziyaretler yaparak kültürümüz ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağladık. Havran’ın sokaklarını gezerken tarihi binalara hayran kaldılar yaşamları boyunca ilk kez leblebi ve Höşmerim tadına baktılar. Türk kahvesi içtiler. Şehrimizden ayrılır iken olumlu düşünceler ile ayrıldılar” dedi.