İSPARK otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa’da İSPARK’ta park halinde bulunan servis aracı ve otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Caddesi’nde bulunan İSPARK otoparkında saat 18.45 sıralarında bir servis aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişiğindeki 34 GML 765 plakalı otomobile de sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

“Hem İSPARK ücreti istiyorlar hem de zararı karşılamıyorlar”

İSPARK’ta daha önce de sorunlar yaşadığını belirten yanan servis aracının sahibi Necati Basat, "Ben bu aracı buraya çalışır vaziyette getirdikten iki ay sonra yürümez hale getirdiler. Bu İSPARK’ta olan bir olay. Buradaki yetkili olan görevliler tazmin edeceklerini söylediler. Tazmin de etmediler. Hem İSPARK ücreti istiyorlar hem de zararı karşılamıyorlar. Biz buraya güvenli olsun diye bırakıyoruz. Kamera sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Boşu boşuna bir ücret ödüyoruz herhalde. Bu olayın sorumlusu İSPARK yönetimi. Sonuçta burada bir ihmalkarlık var. Bu araca daha önce maddi yönden zarar vermişlerdi. İSPARK yönetimiyle yaptığım konuşmalardan bir netice çıkmadı" dedi.