İSPARK'ta park halindeki araç alev alev yandı

Bayrampaşa'da İSPARK'TA park halinde bulunan bir otomobil alev topuna döndü. Alevler başka bir araca sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İSPARK'ta park halindeki araç alev alev yandı
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Bayrampaşa’da İSPARK’TA park halinde bulunan bir otomobil alev topuna döndü. Alevler başka bir araca sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi İSPARK’TA park halinde bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç bir anda alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yan tarafta bulunan otomobile de sirayet etti. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.