Isparta'da 5 bin 593 depremzede misafir ediliyor

Isparta Valisi Aydın Baruş, şehirde depremzede vatandaşları ağırlamaya devam ettiklerini belirterek, bugün itibarıyla 5 bin 593 afetzedenin misafir edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlar farklı şehirlerde misafir edilmeye devam ediliyor. Isparta’da, KYK yurtları, misafirhaneler, oteller ve özel konutlarda misafir edilen depremzede vatandaşların sayısı bugün itibariyle 5 bin 593 kişiye ulaştı. Misafir edilen vatandaşların tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. İsteyen depremzede vatandaşlar şehrin farklı noktalarında oluşturulan alanlarda ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayabiliyor.

Isparta Valisi Aydın Baruş, afet bölgesindeki illerden Isparta’da barınmak üzere müracaat eden 5 bin 593 kişiyi misafir ettiklerini belirterek, sayının her geçen saat arttığını söyledi. Baruş, “Afetzede kardeşlerimizi burada sıcak bir yuvada barındırmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Vatandaşlarımız kardeşlerimizi ailelerinin yanında, otellerde, apartlarda ve boş evlerde barındırmak için hakikaten büyük bir çaba sarf ediyor. Millet olmanın gereğini yerine getiriyor. Biz büyük bir milletiz, bu yaşadığımız acıları elbet atlatacağız. Ispartalı vatandaşlarımızdan, misafirlerimizin burada kaldıkları müddetçe onların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere bugüne kadar yaptıkları gibi yardımlarını devam ettirmelerini istiyoruz” dedi.