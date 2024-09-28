İspendek Balık Restoranı Yenilenen Ekip ve Mutfağıyla Selimpaşa'da Hizmete Açıldı

200 kişilik kapasiteye sahip olan restoran, balık çeşitleri ve zengin meze menüsü ile dikkat çekiyor. Ayrıca gruplara özel VIP hizmet sunulan bir salon da bulunuyor. Tüm çalışanların aile üyelerinden oluştuğu işletme, samimi ve sıcak bir ortam vadediyor.

Selimpaşa Limanı'nda, deniz manzarası eşliğinde hizmet veren İspendek Balık Restoranı’nın açılışına, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Rizeliler Derneği Başkanı Sinan Azder, Çatalca Esnaf Odası Başkanı Baysal Ergün, Selimpaşa Muhtarı Murat Kanbay, Çatalca Belediyesi Meclis Üyeleri Yusuf Ballı ve Meriç Güleç katıldı.

Selimpaşa’da balık severler için yeni bir adres haline gelen İspendek Balık, sahil kenarındaki konumuyla hem lezzet hem de manzarasıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyor.