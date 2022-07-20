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İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde siyah poşete doldurulan yüzlerce ekmek çöpe bırakılması tepkiye sebep oldu.

İsrafın böylesi: 15 poşet ekmeği çöpe bıraktılar
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde siyah poşete doldurulan yüzlerce ekmek çöpe bırakılması tepkiye sebep oldu.

Olay bu sabah saatlerinde Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde işe giden bir vatandaş, çöp poşetlerine doldurulmuş yüzlerce ekmeğin Çerkezköy Belediyesine ait çöp konteynerin önüne bırakılmış vaziyette buldu. Duruma tepki gösteren Yılmaz Soydan, böyle tablolarla karşılaşmanın utanç verici olduğunu ifade etti.

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Ekmeğin çöpe atılmasının şaşkınlığını yaşayan Soydan, “Yer Çerkezköy gerçekten çok büyük bir ayıp. Bunları görünce utanıyorum. Bunları toplayıp sokak hayvanlarına verebilirlerdi. Ormanlara atabilirlerdi. Bizim insanımız bunu yapamamış. Çöpün dibinde 15 poşete yakın ekmek var. Bunu halka dağıtabilirlerdi ama gerçekten ayıp etmişler” dedi.

İHA
Editör

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