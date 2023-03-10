İsrail Başkonsolosu'ndan DOSABSİAD'da iş birliği mesajı

Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci hızla devam ederken, İsrail Başkonsolosu Ehud Eitam, DOSABSİAD’ın konuğu oldu. Bursa’nın güçlü üretimden kaynaklı gücünden etkilendiğini belirten Eitham ile iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Başkan Nilüfer Çevikel, “Normalleşme süreci, ekonomiye daha pozitif şekilde yansıyacak” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, İsrail Başkonsolosu Ehud Eitam’ı ağırladı. İkili ticari ilişkilerin ele alındığı toplantının ardından Eitham, BTSO’nun DOSAB’daki Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nü ziyaret etti.

"Ticaret hacmi daha da artacak"

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyesi Candan Akman tarafından DOSABSİAD’da ağırlanan Ehud Eitam’a bölgenin üretim yapısı ve ticari bağlantıları hakkında sunum yapıldı. İkili ticari ilişkilerin ele alındığı toplantının ardından Başkan Çevikel tarafından Eitam’a, Bursa ipeğinden şal ve Atatürk portresinin yer aldığı plaket takdim edildi. İkili ticari ilişkilerin ele alındığı toplantının ardından Çevikel’in eşlik ettiği Eitam, BTSO’nun DOSAB’daki Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nü ziyaret ederek teknik tekstil ve yüksek teknolojik ürünlerle ilgili bilgi aldı. Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinin her dönem önemli olduğunu belirten Başkan Çevikel, “Diplomatik ilişkiler çok farklı sonuçlara yol açsa da ekonomide günün sonunda önemli olan, sahadaki tablodur. İlişkileri güçlendirmeye devam ediyor olmamız, iki tarafın da kararlılığını gösteriyor. İsrail ile ekonomik ilişkilerimiz artarak devam edecek. Öyle ki, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaşmış durumda. İsrail, Türkiye’nin en büyük 9’uncu ihracat destinasyonu. Normalleşmenin ve bu tür ziyaretlerin de katkısıyla ticaret hacminin daha da artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"İlişkileri ileri seviyelere taşıyacağız"

DOSABSİAD’da çok iyi ağırlandığını kaydeden İsrail Başkonsolosu Ehud Eitam, Türkiye’nin çok büyük bir üretim kabiliyeti olduğunu, özellikle makine sanayinde çok başarılı ürünler yaptığını belirtti. Eitam, “Bu ziyaret, sadece iki ülke ilişkilerinin daha iyiye gitmesinin ve daha da güçlenmesinin bir yansıması değil, aynı zamanda iki ülkenin de büyük bir potansiyele sahip olan tekstil ve diğer sektörlerde daha yoğun iş birliğine odaklanması gerektiğinin açık göstergesidir. Bursa’nın buradaki üretim potansiyelinden son derece etkilendim. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nilüfer Çevikel de hem Bursa’nın ekonomik görünümü, hem de ikili ilişkiler noktasında çok olumlu bir tablo çizdi. Misafirperverliği için özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye’nin özellikle makine sanayinde başarılı üretim merkezlerinden biri olan Bursa ile ortak projeler üreterek mevcut ticari ilişkilerin daha da ileriye taşınmasını hedefliyoruz. Bu yolda yeni adımlar atacağız” diyerek Başkan Nilüfer Çevikel’i ve Bursalı iş insanlarını İsrail’e davet etti.