İsrail Havayolu şirketi, 16 yıl sonra Türkiye'ye yeniden uçuş başlattı

İsrailli El Al Grubu iştiraklerinden Sun d’Or Havayolları, Türkiye’ye uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Pazar, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere İstanbul’a haftalık dört sefer gerçekleştirecek olan Sun d’Or’un ilk uçuşu, 30 Mart Perşembe günü gerçekleştirildi.

İsrailli El Al Grubu iştiraklerinden Sun d’Or, 16 yıllık aradan sonra Türkiye’ye uçuşlarının yeniden başladığını açıkladı. İsrail’in önde gelen havayolu şirketlerinden Sun d’Or İGA İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu 30 Mart Perşembe günü düzenledi. İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu katında karşılama töreni düzenlendi. Törene, Sun d’Or Havayolları CEO’su Gal Gershon katılırken, İGA İstanbul Havalimanı’nı törende CEO Danışmanı Melih Mengü temsil etti. Sun d’Or Havayolları, Pazar, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı’na haftada dört sefer düzenleyecek. 171 dolardan satılan biletlerle uçuşlar, Sun d’Or/El Al’ın Business Class koltuklarının da bulunduğu uçaklarda gerçekleştirecek. Ekonomi sınıfında bilet alan yolculara bu koltuklar tercihli koltuk hizmeti olarak ek ücret karşılığında sunulacak.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü törende yaptığı konuşmada, “Öncelikle depremden etkilenen bölgelere özel bir yardım uçuşu gönderen Sun d’Or Havayollarına çok teşekkür ediyoruz. Oldukça uzun bir aradan son İGA İstanbul Havalimanı olarak İsrailli bir hava yoluna havalimanımızı açtığımız için çok mutlu, bir o kadar da heyecanlıyız. Bu noktada Sun d’Or’un İGA İstanbul Havalimanı ile iş birliği, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmek için büyük bir fırsat” dedi.

Sun d’Or CEO’su Gal Gershon ise yaptığı açıklamada, “Bugün, 16 yıllık bir aradan sonra bölgede faaliyet göstermediğimiz bir hattın açılışını İstanbul ile yapıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Hem insani hem de turistik açıdan ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İstanbul, İsrail halkı için her zaman favori bir destinasyon oldu ve gelecekte de Türkiye’de ek tatil beldelerine uçuşlar başlatmayı planlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.