İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına 'Hediyem Kitap Olsun' projesiyle tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde İsrail’in Filistin’e ve Avrupa’da ise Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara tepki amacıyla İstanbul’da öğrencilere kitap dağıtıldı.

İstanbul Güngören’de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “Hediyem Kitap Olsun” projesi kapsamında kurum yetkilileri tarafından Güngören İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere kitap dağıtıldı. “Hediyem Kitap Olsun” projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan kitapların aynı zamanda İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik eylemlere karşı bir entelektüel protesto olduğu dile getirildi.

Daha fazla insanı kitapla buluşturma gayesiyle hayata geçirilen proje, 15 ana kategori ve 55 alt kategoride toplam bin 682 kitaptan oluşuyor. Proje; çocuk, gençlik ve aile kitaplığı, din eğitimi ve kültür kitaplığı, ilahiyat temel eserler, yabancı dilde yayınlar, irşat yayınları gibi ana kategorilerin her birini kapsamlı bir şekilde içinde barındırıyor.

“Biz Filistin ile alakalı bağış kampanyamızı başlattık”

Proje ile ilgili açıklama yapan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Filistin’de yapılan her türlü soykırımı lanetlediklerini ve Filistin ile ilgili bağış kampanyaları başlattıklarını belirtti. Turan, “Bizim millet olarak insana yönelik tacizlerin, soykırımların karşısında olduğumuz bir vaka. İnsanlık dramının da yaşandığı bir vaka. Elbette bu hususta bizim insanlığımız ve inancımız, İslam’ın bize yüklemiş olduğu misyon, merhamet neyi gerektiriyorsa bizim duruşumuz o noktadadır. Her türlü insanı katliamı, soykırımı lanetliyoruz. Bu hususta başkanlık ve vakıf olarak ciddi çalışmalarımız var. Türkiye olarak da çok ciddi çalışmaların olduğunu biliyorum. Umarım ki bu insanlık dramı bir noktada dursun. Bu terör devleti anlayışı son bulsun. Biz Filistin ile alakalı bağış kampanyamızı başlattık. Sa olsun milletimiz çok duyarlı. Çünkü orada çocuklar, bebekler var. İnsanlık ölüyor orada. O açıdan bağışlarımız devam edecek. Biz ilk gün itibarı ile vakıf olarak insani yardımlarımızı oraya sevk ettik” dedi.

“Bunu yapan insanlıktan nasibi olmadığı için bu eylemi yapabiliyor”

Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemlerine yönelik konuşan Turan, “Kur’an-ı Kerim’i yakan bir nevi medeniyeti yakan demektir. Bizde medeniyetin inşası için elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Biz ihya hareketinin neferleriyiz. Onlar ise katletmenin neferleri. Kitabı yakmak katletmektir. İlmi, medeniyeti, inancı yok etmek için yapılan bir gayrettir. Kuran’ın sahibi Allah’tır. Onun muhafızı da Allah’tır. Dolayısıyla hepimiz onun muhafızıyız. Çok önemli gömüyoruz. Bunu yapan insanlıktan nasibi olmadığı için bu eylemi yapabiliyor. Hafif bir insanlık duygusu olsa, en azından ona inanan insanlara saygıyı kedisine şiar edinebilir” şeklinde konuştu.