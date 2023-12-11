İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı'na suç duyurusu

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve soykırımına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, ‘’Savaşta kullanılması yasak olan fosfor bombaları sivillerin üzerinde kullanılıyor. İsrail hükümeti ve ordu yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde suç duyurusunda bulunduk. İsrail’in Lahey Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanması için girişimlerimiz devam ediyor’’ şeklinde konuştu.

İsrail’in Filistin’e ve özellikle Gazze’ye yönelik saldırıları ve soykırımına ilişkin sorumluların yargılanmasını talep etmek üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi’nin de bulunduğu şüpheliler hakkında ‘soykırım suçu’, ‘savaş suçu’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’ çerçevesinde iddianame düzenlenmesi ve işlemiş oldukları suçlardan dolayı tutuklama kararı çıkarılması talep edildi.

‘’Kullanılması yasak olan fosfor bombası kullanmak suretiyle açık ve inkar edilemez büyük bir savaş suçu daha işlemiştir’’

Sunulan dilekçede ayrıca, ‘’ Uluslararası Af Örgütünün yapmış olduğu açıklamada da teyit ettiği üzere; İsrail, sivil katliamlarında havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde, kimyasal silah olarak kabul edilen, savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombası kullanmak suretiyle açık ve inkar edilemez büyük bir savaş suçu daha işlemiştir. İsrail Hükümeti, 17 Ekim 2023 günü insanlık tarihinin en karanlık eylemlerinden birini daha gerçekleştirmiştir; Savunmasız yüzlerce kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu ve bu insanların güvende olabileceği düşüncesiyle sığındıkları hastaneyi bombalamak suretiyle henüz tam rakam belli olmasa da çoğu çocuklardan oluşan yüzlerce insanı öldürmüş, binlerce insanı yaralamıştır’’ ifadelerine yer verildi.

"İsrail’in Lahey Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanması için girişimlerimiz devam ediyor’’

Konuya ilişkin açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, ‘’Dün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ydü ancak dünya, akıl almaz bir insan hakkı gaspına sahne oluyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik ağır saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 bin kişi hayatını kaybetti. Savaşta kullanılması yasak olan fosfor bombaları sivillerin üzerinde kullanılıyor. Okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları bombalanıyor. Bugün de İsrail’in işlemiş olduğu suçlarla ilgili İsrail hükümeti ve ordu yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde suç duyurusunda bulunduk. İsrail’in Lahey Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanması için girişimlerimiz devam ediyor. Suç duyurusu dilekçemizde, İsrail’in tüm eylemlerinin soykırım ve insanlığa karşı suçlar kapsamında savaş suçu oluşturduğundan, ilgili İsrail yetkililerinin yargılanmasını talep ettik. Ateşkes ve kalıcı barış tesis edilmeli ve hukuksuz saldırılar derhal durdurulmalıdır. Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı vicdan ve sorumluluk sahibi herkesi, tüm kurum ve kuruluşları tepki göstermeye, uluslararası düzeyde suç duyurusunda bulunmaya ve acil inisiyatif almaya davet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.