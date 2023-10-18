İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler devam ediyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Edirne’de bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Filistinliler için dua etti.

Edirne’de Eski Cami’de akşam namazını kılan vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua etmek amacıyla Selimiye Meydanı’nda toplandı. Ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup İsrail ve ABD’ye karşı sloganlar attı.

Burada açıklamada bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe, İsrail’in saldırılarında yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve İsrail’in insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi.

"Bu saldırıların hiçbir izahı ve açıklaması bulunmamaktadır"

Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan Müslümanlara karşı yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve açıklamasının bulunmadığını söyleyen Peçe, uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere her geçen gün yenisini ekleyen İsrail’in vicdansızlığını pekiştirdiğini vurguladı. Huzurlu uykuya dalması gereken çocukların, bomba seslerine uyandığını söyleyen Peçe, "Kimisi ise uyanamadı bile. Ayrıca uluslararası toplum artık görmezden gelmenin ötesine de geçerek sosyal medya platformları aracılığıyla sansür uygulamaya başladı. İşledikleri vahşeti kendileri hariç kimse görsün istemiyorlar. Bombaların ardı ardına patladığı, silah seslerinin son bulmadığı, çocuk ve kadınların feryatlarının dinmediği topraklarda huzur içerisinde yaşayabileceğini sanmakta olan terör devleti İsrail, kirli planlarına erişemeden yok olup gidecektir" dedi.

Bu katliamların Müslümanları korkutamayacağını belirten Peçe, "Bir ölüp, bin dirileceğiz. Filistin yalnız değildir" diyerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.