İsrail Konsolosluğu önüne oyuncak bıraktılar

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, konsolosluğun önüne oyuncak bırakarak İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etti.

Yeryüzü Çocukları Derneği’nin de arasında bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve vatandaşlar, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için çeşitli pankartlar ve dövizler açıldı. Çocukların da bulunduğu eylemde çeşitli oyuncaklar Konsolosluk önüne bırakıldı. Oyuncakların ise deprem bölgesindeki çocuklara gönderileceği öğrenildi.

"Bizler artık çocukların kanlı, parçalanmış bedenlerini değil, güven içinde evlerinde oyuncaklarıyla oynarken görmek istiyoruz’’

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun, yaptığı açıklamada, "Çocuklar için çalışan STK’lar olarak, İşgalci İsrail’in Gazze’de katlettiği ve katletmeye devam ettiği çocukların sesi olmak için toplandık. Bu oyuncaklar İsrail’in katlettiği her bir çocukla beraber kana bulanıyor. Bizler artık çocukların kanlı, parçalanmış bedenlerini değil, güven içinde evlerinde oyuncaklarıyla oynarken görmek istiyoruz. İsrail 7 Ekim’den bu yana tüm dünyanın gözü önünde bin 524 çocuğu katletti. İsrail’in uyguladığı bu soykırıma karşı sessiz kalan veya kınamaktan öteye geçemeyen dünya liderlerine sesleniyorum. İsrail, her 5 dakikada bir 1 kişiyi ve her saatte 3 çocuğu öldürmeye devam ediyor. Gazze’deki bütün insanların yok olmasını mı bekliyorsunuz sesinizi çıkarmak için?’’ dedi.

Açıklamasına devam eden Altun, "İnsanların haklarını korumak için kurulan uluslararası kurumlar neden hala devam ediyorlar çalışmalarına? Birleşmiş Milletler insanların en temel hakkı olan yaşama hakkını koruyamayacaksa veya aldığı kararları uygulatamayacaksa neden hala toplanıyor? Gazze’de hayatta kalan kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarına ulaşması ve yerle bir edilen hayatların tekrardan inşa edilmesi için desteklerimizi sunarak üzerimizde bulunan sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edelim" ifadelerini kullandı.