- İsrail Konsolosluğu yakınından silah sesleri yükseldi: 3 kişi etkisiz hale getirildi
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınından silah sesleri yükseldi. 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
İstanbul Beşiktaş Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.