İsrail mallarını raflardan indirdiler

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi işlettiği kafelerde İsrail menşeli malları raftan indirerek satışını durdurdu.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası Tekirdağ’daki Süleymanpaşa Belediyesi aldığı kararla bünyesinde bulunan işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurdu. Alınan karar sonrasında işletme personelince raflar ve dolaplardaki ürünler kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, İsrail’in Filistin’de yaptığı zulmü kınayarak, "Dünyanın gözü önünde insanların gözü önünde yapılan bir katliam var. Biz belediye olarak bu yaşananlara duyarsız kalamazdık. Bütün işletmelerimizde İsrail menşeli ürünlerin satışını yasakladık. Bizimle birlikte diğer AK Partili belediyelerimiz de aynı kararı aldı” dedi.