İsrail saldırılarını protestolara radyolar da katıldı

İsrail’de 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek için Türkiye’de Türkçe rap müziği yayını yapan Duble Rap radyosu aldığı bir kararla her gün 60 saniye boyunca müziği susturma kararı aldı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 500’e yükseldi. Devam eden saldırıların ardından Türkiye’de Türkçe rap müziği yayını yapan Duble Rap radyosu aldığı bir kararla her gün 60 saniye boyunca müziği susturma kararı aldı. Radyo, savaşın sona ereceği zamana kadar her gün 1 dakika boyunca sessiz kalarak protesto edecek. Devam eden saldırılarda hastane, okullar, camilerin bombalanmasının ardından onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sessiz kalmayan Duble Rap radyosu aldığı bu karar ile Türkiye’de bir ilk olmuş olacak.