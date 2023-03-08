ISS Türkiye kadın istihdamına yönelik hamlelerini sürdürüyor

Tesis hizmetleri şirketi ISS Türkiye, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü “ISS kadınlarla güçlü, ISS kadınları çok güçlü” felsefesiyle kutluyor.

ISS Türkiye 8 Mart’ı, her kademede aktif rol alan kadın çalışanlarının gücüyle kutluyor. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasına yönelik birçok projeyi uygulamaya koyan şirket, yüksek bir farkındalık benimseyerek cinsiyet duyarlı ortamlar oluşturmayı hedefliyor.

Şirketin kadınlar ile ilgili çalışmaları şöyle açıklandı:

Kadın istihdamına ‘Cinsiyetsiz İşler’ ile tam destek

Kadınların iş hayatında daha aktif olması için projelerine durmaksızın devam eden şirket, kadın istihdamına, eğitimine, gelişimine ve kariyerine pozitif etki oluşturacak uygulamaların daha geniş kitlelere ulaşması adına öncelikle ‘ISS Türkiye Cinsiyetsiz İşler’ platformunu başlattı. Bu platform, oldukça geniş bir yelpazede iş çeşitliliği sunarken, kadın ağırlıklı iş gücünü de destekliyor. İstihdam bekleyen tüm kadınlar burada buluşuyor.

Şirketin, kadın istihdamını artırmak için devam ettirdiği birçok uygulama da bulunuyor. Bunlardan biri de erkek kollarına yönelik işlerde bu anlayışı kırmak adına geliştirilen ‘Cinsiyetsiz İşler Projesi’. Eğitim programları ile desteklenen kadın çalışanlar teknisyenlikden, bahçıvanlığa kadar birçok erkek işi sayılan pozisyonda başarıyla görev alıyorlar. Eğitim süreçleri de yine ‘Altın Diploma’ ile destekleniyor. Mevcut eğitim seviyesini bir üst okula yükseltmek isteyen çalışanlar teşvik ediliyor ve ilgili kurumlar ile şirket arasında ortak çalışmalar yürütülüyor. Bir üst okuldan mezun olan çalışanların başarıları, yönetimin de katıldığı bir diploma töreni ile taçlandırılıyor. Bu şekilde çalışanların eğitimlerini bir üst seviye taşımaları hedefleniyor.

Çalışan sayıları içinde kadın oranı her geçen yıl artıyor

Şirket, 2017 yılında yüzde 40,54 olan kadın istihdamı oranını 2023 itibariyle yüzde 45,65’e yükseltti. Ayrıca 5 yıl içerisinde kadın çalışan sayısındaki yüzde 44 artış ile birlikte kadın istihdamını teşvik eden bir kültür de oluşturuyor. Sektörde rastlanmayan bir şekilde; yönetici seviyesinde yüzde 37,88, ISS Türkiye olarak ise toplamda yüzde 45,65 seviyesinde kadın çalışan oranı ile sorumluluk alınıyor.

Şirketin 2022 yılı sonu itibariyle 43 bin 880 çalışanı bulunuyor. Bu sayının 20 bin 26’sı kadın çalışanlardan oluşuyor. Beyaz yaka seviyesinde ise toplam 3 bin 761 çalışan var ve kadın çalışan sayısı bin 480. Toplam ülke yönetim ekibi sayısı ise 19 ve yine bu sayıya 6 kadın dahil.

Şirket, cinsiyet temelli oluşabilecek her türlü ayrımcılığın önüne geçebilmek için diğer cinsel kimlik ve yönelimleri de kapsayacak şekilde çeşitliliği destekleyen atılımlar yapıyor ve bu hamleleri destekleyen güçlü bir ekip ile çalışıyor.