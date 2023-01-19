İstanbul- İzmir Otoyolu TEKNOSAB Kavşağı yapım çalışmaları başladı

İstanbul İzmir otoyoluna inşa edilecek Teknoloji Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) Kavşağı’nda yapım çalışmaları başlıyor. Kavşak, hem İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’na, hem de D200 Karayolu olarak kabul edilen İzmir Yolu’na bağlanıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan beraberindekilerle, Türkiye’nin sayılı OSB’lerinden biri olacak TEKNOSAB’a yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Proje ile ilgili yetkiler tarafından yapılan açıklamada, “Bursa Karacabey ayrımı Zeytinbağı il yolu projesi çerçevesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna bağlantı yolu kavşağı projemiz var. Bulunduğumuz bölüm il yolu kavşağına bağlantı yapılan bölüm. Şuanda kavşağın menfez ve köprüsünün çalışmalarına başlandı. Otoyol bağlantı kavşağı için de zemin iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Toplam projemiz 10,5 kilometre. Bursa- İzmir devlet yolundan başlıyor. Biz şu anda projenin 7’nci ve 8’nci kilometresinde çalışıyoruz” denildi.

Yolun medeniyet olduğuna vurgu yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “ Güzellikler şehri Karacabey’imiz birçok yatırımın merkezi olduğu gibi, ulaştırma yatırımları anlamında da stratejik bir konumda olmasından dolayı merkez haline gelmiş durumda. Daha önce Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirilen İstanbul - İzmir otoyolu bölgemizden geçmekte ve girişi-çıkışı Karacabey’imizden olması dolayısıyla Karacabey’imize ayrı bir değer katmakta. Hızlı tren, hem yük istasyonu hem de Taşlık’ta bulunacak yolcu istasyonu ile Karacabey’imizin tarihinde belki de aldığı en büyük devasa bir yatırım olarak ön plana çıkmakta. Bu yatırımlar gerçekleştirilirken diğer taraftan Karacabey’imizin Taşpınar Mahallesi’nde, 8 bin dönümlük alanda yeni nesil Organize Sanayi Bölgesi, Cumhurbaşkanımızın himayesinde olmakla birlikte Bursa Sanayi Ticaret Odası’nın önderliğinde yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayacak olmasıyla, devasa bir proje olarak gerçekleşiyor. İstanbul- İzmir otoyoluna, buradaki mamüllerin rahat bir şekilde çıkışını sağlamak amacıyla trompet kavşak yapılıyor. Karacabey ve Bursa’mızda girişi ve çıkışı olan İstanbul - İzmir otoyoluna ilave olarak bu bölgeye trompet kavşak yapılmasıyla bizim bölgemizin cazibesi daha da artacak. Ayni zamanda bölgemize vatandaşlarımızın gelmesi de daha rahat olacak. Yenikaraağaç kırsal mahallemizden girişi olan bölge, yani Zeytinbağı - Mudanya arasındaki yol gidiş-geliş 2’şer şeritten 4 şeride çıkacak. En kısa zamanda hizmete girecek. Biz, yol medeniyettir diyoruz. Hem karayollarının otoyollarının hem de hızlı trenin bölgemizden geçecek olması, Karacabey’in ekonomik, sosyal başta olmak üzere her yönden büyümesini sağlayacak. Aynı zamanda, “Büyük Karacabey, Güçlü Karacabey” felsefesi ile çıktığımız yolun en önemli kilometre taşlarından biri olacak. Bu devasa ve stratejik ulaşım yatırımlarının talimatını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’na, emeği geçen herkes tüm Karacabeyliler adına teşekkürlerini sunuyor, kolaylıkları diliyorum” dedi.