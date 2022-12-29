İstanbul 2'nci bölge belediye başkanları, Sultangazi'de buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul 2’nci bölge belediye başkanlarını ağırladı. Düzenlenen toplantıda yapılan hizmetler ele alınırken, yeni projelerle alakalı istişarelerde bulunuldu.

İstanbul 2’nci bölge belediye başkanları, Sultangazi Belediyesi’nde kahvaltı programında bir araya geldi. Programa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ejder Batur, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Ev sahibi Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, misafirlerini samimiyetle karşıladı.

Kahvaltının ardından yapılan toplantıda yerel yönetimler olarak yapılan hizmetler masaya yatırılırken, yeni proje çalışmaları üzerinde de istişarelerde bulunuldu.

“Hepimiz İstanbul’a hizmet ediyoruz”

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, toplantıya katılan başkanlara teşekkür etti. İstanbul bölgesindeki belediye başkanlarıyla dayanışma ve fikir alışverişinin önemine değinen Başkan Dursun, “Aslında hepimiz aynı amaca hizmet ediyoruz, İstanbul’umuza hizmet ediyoruz. Bizler büyük bir halkanın ayrılmaz parçalıyız. Ne kadar uyum içinde çalışırsak o kadar başarılı oluruz. Bugün burada fikir alışverişinde bulunurken ilçemizde yapılan çalışmaları da başkanlarımıza anlattık” diye belirtti.