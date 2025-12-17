İstanbul 2026 yazında dünyaca ünlü rock yıldızlarını ağırlayacak

İstanbul, 2026 yazında rock müziğin önde gelen isimleri Patti Smith, Chris Isaak ve "BEAT" projesine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik biletleme platformu Biletinial’dan yapılan açıklamaya göre, dünya müziğine yön veren sanatçılar, İstanbul’un farklı mekanlarında müzikseverlerle buluşacak. Konser serisi kapsamında ilk olarak yazar, şair ve müzisyen Patti Smith sahne alacak. "Because the Night" ve "People Have the Power" gibi eserleriyle tanınan sanatçı, 17 Mayıs 2026’da Bonus Parkorman’da hayranlarıyla bir araya gelecek. Konserde Smith’e, uzun yıllardır birlikte çalıştığı grup arkadaşları eşlik edecek.

Chris Isaak ve BEAT projesi Harbiye’de

"Wicked Game" ve "Blue Hotel" gibi şarkılarıyla bilinen Amerikalı müzisyen Chris Isaak, 20 Haziran 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Progressive rock grubu King Crimson’ın 1980’li yıllardaki albümlerini yeniden yorumlayan "BEAT" projesi ise 11 Temmuz 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Projede, eski King Crimson üyeleri Adrian Belew ve Tony Levin’in yanı sıra gitar virtüözü Steve Vai ve Tool grubunun davulcusu Danny Carey aynı sahneyi paylaşacak.

Konserlerin biletleri, Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu.